Сайдик о "выборах" на Донбассе: Не отвечают ни букве, ни духу Минских соглашений

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что так называемые выборы в ОРДЛО не отвечают Минским соглашениям.
Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
"Вопрос так называемых "выборов" в ОРДО и ОРЛО, проведение которых назначено на следующее воскресенье, был поднят во время пленарной сессии Трехсторонней контактной группы. В этой связи позвольте мне повторить уже высказанную ранее позицию: Я считаю, что проведение так называемых "выборов" не соответствует ни букве, ни духу Минских договоренностей", - сказал Сайдик.
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Напомним, что российская оккупационная администрация на Донбассе назначила на 11 ноября так называемые "выборы" на территории ОРДЛО.
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