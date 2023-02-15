Венгрия заблокировала протест ЕС по делу Саакашвили — польские СМИ 15 февраля, 22:55 Михеил Саакашвили (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Венгрия заблокировала выражение протеста ЕС властям Грузии по делу заключенного экс-президента и гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.

Отмечается, что Польша выступила с инициативой приостановить срок отбывания наказания Саакашвили, чтобы он мог пройти лечение за рубежом.

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Это предложение должно было быть включено в дипломатический протест ЕС, который планировали выразить Тбилиси.

Однако, предложение Польши поддержали все страны ЕС, кроме Венгрии. Дипломаты ЕС заверили, что прилагают все усилия, чтобы убедить Будапешт изменить свое мнение.

После достижения единодушия внутри сообщества инструментом давления, который ЕС может использовать, является то, что у Грузии европейские стремления, сообщает польский ресурс.

Ранее сообщалось, что Европарламент в среду, 15 февраля, принял резолюцию, в которой призвал отправить на лечение Саакашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили и призвало отпустить его на лечение в Украину или другие страны.

После этого Верховная Рада обратилась к правительству Грузии и высшим европейским инстанциям относительно немедленного перевода Михеила Саакашвили на лечение за границу.

СМИ сообщали, что Саакашвили в тюрьме отравили тяжелыми металлами.

6 февраля Тбилисский городской суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья. В МИД Украины заявили, что разочарованы таким решением и призвали передать политика Украине.