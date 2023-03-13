Ждут согласия Грузии. Польша готова отправить врачей к Саакашвили — спикер правительства 13 марта, 17:48 Михэил Саакашвили (Фото:Скриншот/news.sky.com)

Польские медики готовы отправиться в Грузию, чтобы проверить состояние здоровья экс-президента Михеила Саакашвили, заявил официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер в понедельник, 13 марта.

Об этом сообщает Reuters.

«Я подтверждаю, что… группа гуманитарной помощи… готова отправиться в Грузию», — сказал он.



По его словам, сейчас польская сторона ждет согласия грузинской стороны.

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«Поскольку мы знаем, что ситуация с медицинским обслуживанием бывшего президента Грузии вызывает серьезные сомнения у международного сообщества, и поэтому мы готовы развеять эти сомнения в этом способ», — сказал он.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что находится в состоянии, близком к смерти.

Политик рассказал, что он весил 120 килограммов, а сейчас — 64.

«Если я стану весить менее 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность», — сказал экс-президент Грузии.

Михеил Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию перед местными выборами осенью 2021 года. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе отметил, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез.

В феврале 2023 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

В том же месяце Тбилисский городской суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья. 2 марта Апелляционный суд принял аналогичное решение.