Саакашвили планирует осенью вернуться в Грузию

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили планирует вернуться на родину до президентских выборов, которые пройдут в Грузии в октябре 2018 года. Об этом Саакашвили сообщил в интервью телеканалу RTVi.

"Я вернусь, я думаю, до президентских выборов этой осенью, Иванишвили (экс-премьер-министр и грузинский бизнесмен – прим. ред.), я уверен, проиграет", – заявил политик.

Он также выразил предположение, что на выборах грузинского президента будут фальсификации, однако это не поможет Бидзине Иванишвили стать президентом Грузии.

"Если бы они думали, что они меня смогут задержать и удержать, они бы давно уже меня забрали из Украины. Они не могут меня задержать, потому что у нас реально очень мощная поддержка", – заявил Саакашвили.

По его словам, именно он является создателем самого успешного государства на постсоветском пространстве.

Ранее сообщалось, что Саакашвили заявил о желании вернуться к власти в Грузии.

Также стало известно, что Тбилисский суд заочно приговорил Саакашвили к 6 годам заключения.