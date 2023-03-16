Польским медикам разрешили осмотреть Саакашвили — журналист
Михеил Саакашвили (Фото:Скриншот/news.sky.com)
Польским медикам разрешили осмотреть экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, сообщил журналист Рикард Йозвяк в четверг, 16 марта.
«Группа польских медиков получила доступ к Саакашвили. Даты, когда они уедут в Грузию, пока нет», — написал он в Twitter.
По словам журналиста, о переводе Саакашвили на лечение в Польшу или в другие страны речь не идет.
В правительстве Польши заявляли, что польские медики готовы отправиться в Грузию, чтобы проверить состояние здоровья экс-президента Михеила Саакашвили.
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что находится в состоянии, близком к смерти.
Политик рассказал, что он весил 120 килограммов, а сейчас — 64.
«Если я стану весить менее 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность», — сказал экс-президент Грузии.
Михеил Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию перед местными выборами осенью 2021 года. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.
В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.
В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе отметил, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез.
В феврале 2023 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.
В том же месяце Тбилисский городской суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья. 2 марта Апелляционный суд принял аналогичное решение.