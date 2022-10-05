С увеличением военных неудач России ее ядерный шантаж будет усиливаться — Минобороны Латвии

5 октября, 08:45
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21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз угрожал западным странам применением ядерного оружия (Фото:Российский Defence Ministry/Handout via REUTERS)

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз угрожал западным странам применением ядерного оружия (Фото:Российский Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Министерство обороны Латвии считает, что публичный шантаж со стороны России о возможности использования ядерного оружия может усилиться, поскольку военные неудачи РФ в войне против Украины продолжаются.

Об этом сообщает Delfi.

Оборонное ведомство Латвии не исключает проведения учений российских стратегических ядерных сил Гром, традиционно проходящих в октябре. Отмечено, что РФ так пытается справиться со своими военными неудачами и повлиять на ситуацию на украинских фронтах.

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«Альянс НАТО серьезно относится к ядерным угрозам России и внимательно следит за развитием событий. При этом, как неоднократно подчеркивали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и лидеры стран-членов НАТО, эта безответственная риторика России никоим образом не снизит поддержку западными странами Украины в борьбе за ее суверенитет и территориальную целостность», — подчеркнул министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Ведомство ожидает, что публичный шантаж России относительно ядерного оружия может усилиться. Там добавляют, что такая публичная коммуникация со стороны РФ осуществляется специально, чтобы посеять панику как в Украине, так и в международном сообществе.

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21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

3 октября телеканал CNN со ссылкой на три источника сообщил, что США разрабатывают план на случай эскалации войны России против Украины, включая использования Москвой ядерного оружия.

3 октября глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что очень серьезно относится к угрозам российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие.

В СНБО назвали распространение в западных СМИ новостей о подготовке России к нанесению по Украине ядерного удара очередной стадией информационного терроризма, устроенного РФ, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях Кремля.

https://www.youtube.com/watch?v=CBvPhfj3Mj8
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Россия Ядерная угроза Латвия Война России против Украины

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