С территории Беларуси в Украину запускают ракеты — СМИ 30 марта, 00:07 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы с территории Беларуси велись с самого первого дня войны (Фото:Press service of the Ukrainian State Border Guard Service/Reuters)

Запуски ракет на территорию Украины могут осуществляться из района возле Великого Бора в Гомельской области Беларуси, сообщает проект MotolkoHelp в Twitter.

По данным MotolkoHelp, жители города Хойники отчетливо слышали пуски.

Белорусский Telegram-канал Беларускі Гаюн, который отслеживает военную активность на территории Беларуси, сообщает, что около 23:45 были совершены пуски ракет из районов Хойников и Великого Бора. Также канал пишет, что рядом с агрогородком Великий Бор находится заброшенный аэродром, с которого, предположительно, могут запускать ракеты.

Видео дня

Ранее белорусская служба Радио Свобода выяснила, из каких городов Беларуси россияне запускают ракеты по Украине. Также, по данным расследователей Схем, российская авиация использует для авианалетов в Украине почти все подходящие для этого аэродромы Беларуси, России и оккупированного Крыма.



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