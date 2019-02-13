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С россиянина, который напал с ножом на жительницу Норвегии, сняли обвинения в терроризме

Сегодня, 21:11
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ЕРА

Россиянин с ножом напал на женщину

В Норвегии полиция сняла с гражданина России, который в Осло напал на женщину с ножом, обвинение в терроризме, сообщает NRK.

По словам адвоката подозреваемого Ола Лунде, что официальная переквалификация дела состоится в пятницу, 15 февраля. Его подзащитному предъявят обвинение в покушении на убийство.

В полиции подтвердили, что не усматривают террористических мотивов в действиях злоумышленника, хотя тот на предварительном следствии говорил, будто его вдохновили теракты в Париже и Берлине.

Ранее, в Норвегии задержали россиянина по подозрению в теракте.

Нападение произошло 17 января в одном из супермаркетов в центре Осло. Вооруженный ножом мужчина напал на женщину в очереди на кассе. Потерпевшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Теги:   Терроризм Россия Норвегия

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