С россиянина, который напал с ножом на жительницу Норвегии, сняли обвинения в терроризме Сегодня, 21:11 75 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Россиянин с ножом напал на женщину ЕРА

В Норвегии полиция сняла с гражданина России, который в Осло напал на женщину с ножом, обвинение в терроризме, сообщает NRK.

По словам адвоката подозреваемого Ола Лунде, что официальная переквалификация дела состоится в пятницу, 15 февраля. Его подзащитному предъявят обвинение в покушении на убийство.

В полиции подтвердили, что не усматривают террористических мотивов в действиях злоумышленника, хотя тот на предварительном следствии говорил, будто его вдохновили теракты в Париже и Берлине.

Ранее, в Норвегии задержали россиянина по подозрению в теракте.

Нападение произошло 17 января в одном из супермаркетов в центре Осло. Вооруженный ножом мужчина напал на женщину в очереди на кассе. Потерпевшая госпитализирована в тяжелом состоянии.