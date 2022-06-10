«Не исчезнут просто так». С России не снимут санкции после прекращения огня — Шольц 10 июня, 21:35 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Zorana Jevtic)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкций не снимут с России после прекращения огня. Об этом сообщает CNN.

«Санкции не исчезнут просто так, когда замолчит оружие. Россия должна прийти к взаимопониманию с Украиной», — добавил он.

Он призвал Европейский союз быть солидарным с Украиной и помогать ей защищаться от российской агрессии.

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«Это ужасная, бессмысленная война, развязанная из-за империалистического видения России», — сказал Шольц.

По данным немецких СМИ, за последние месяцы правительство Олафа Шольца свело к минимуму поставки оружия в Украину. Издание Welt am Sonntag сообщило, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две небольшие партии оружия. В середине мая Германия отправила 3 тысячи противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

28 мая посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Германия не отказывается от поставок Украине тяжелого вооружения и скоро Киев получит зенитные самоходные установки Gepard и противовоздушное оружие.

В правительстве Германии также заявили, что никогда не называли точную дату поставки оружия в Украину.

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