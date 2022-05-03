«Разведка отслеживает». В пограничной службе не исключают, что с территории Приднестровья могут нанести удар 3 мая, 21:27 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Блокпост на окраине Тирасполя в непризнанном Приднестровье. 27 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Vladislav Bachev)

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире Радио НВ рассказал, что происходит на границе Украины с непризнанной так называемой Приднестровской Молдавской Республикой.

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«Границе с Молдовой на сегменте „Приднестровье“, как и границе с Беларусью, Украина уделяет большое внимание. <...> Не исключается, что с территории Приднестровья также могут быть нанесены какие-либо поражения или попытки [эскалации] ситуации в войне страны-агрессора против нашей страны», — отметил Демченко.

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Среди находящихся вблизи непризнанного Приднестровья не только пограничники, но и Вооруженные силы Украины, и Нацгвардия, сообщили в ГНСУ.

«[Они там] для того чтобы реагировать, отслеживать. Могу отметить, что все происходящее на территории так называемого Приднестровья отслеживается подразделениями разведки для того, чтобы [заблаговременно] это учитывать в служебной деятельности подразделений, которые находятся в тех направлениях», — добавил Демченко.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что эскалация в непризнанном Приднестровье не входит в интересы Украины, Молдовы и Европейского Союза.

Ранее в Приднестровье произошло несколько провокаций со взрывами, которые, по данным ГУР, организовали российские спецслужбы, а местная " администрация", подконтрольная кремлевскому режиму, начала созывать людей на «военное собрание». В свою очередь Украина усилила охрану государственной границы с регионом, а силы обороны заняли соответствующие позиции.

Газета The Times пишет, что Кремль принял решение о нападении на Молдову и попытается открыть оттуда «новый фронт» против Украины.

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