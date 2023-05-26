С начала российского вторжения было совершено более 900 атак на украинские медучреждения — ВОЗ

26 мая, 20:33
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Последствия российского обстрела (Фото:ДСНС/Telegram)

Последствия российского обстрела (Фото:ДСНС/Telegram)

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала российского вторжения в Украине было совершено более 900 атак на медицинские учреждения.

Об этом сообщает CNN.

По их данным, в Украине с 25 февраля 2022 года погибли не менее 97 человек и 126 получили ранения из-за российских обстрелов медицинских учреждений.

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Уточняется, что нападение России на поликлинику в Днепре в пятницу, 26 мая, еще не включено в данные ВОЗ. Последняя атака на учреждения здравоохранения в Украине, зафиксированная ВОЗ, произошла 7 мая 2023 года и затронула мобильную клинику.

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«Нападения на медицинских работников, пациентов, транспорт, предметы снабжения и медицинские учреждения являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права и закона о правах человека и должны быть прекращены немедленно», — заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

В пятницу, 26 мая, российские оккупанты нанесли удар по поликлинике в городе Днепр. По состоянию 19:20, сообщалось, что в результате удара погибли два человека, а более 30 человек ранены, и среди них двое детей.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Обстрел Город Днепр

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