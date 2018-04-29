С лужайки у Белого дома исчезло дерево Макрона и Трампа

Дерево, посаженное президентами США и Франции на лужайке перед Белым домом, исчезло. Сегодня фотограф Reuters заметил, что на месте "дуба дружбы" остался лишь пучок желтой травы, передает BBC.

Во время недавнего визита в США Эммануэль Макрон подарил Дональду Трампу саженец, выкопанный с места исторической битвы при Белло Вуд в Нормандии. Тогда, в 1918 году, там погибли около 2 тысяч американских солдат.

Почему дерево выкопали, неизвестно. Издание Huffington Post сослалось на анонимный источник в Елисейском дворце, который сказал, что дерево поместили на карантин как импортированное из-за границы растение, не прошедшее фитосанитарный контроль.

Фотографии Макрона, Трампа и их жен, сажающих дерево, стали источников мемов в интернете.