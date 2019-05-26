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С капитаном танкера, задержанного в Египте, прервалась связь

Сегодня, 16:18
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С капитаном танкера, задержанного в Египте, прервалась связь - фото

НВ

В воскресенье, 26 мая, с капитаном судна Sea Shark, гражданином Украины Виталием Нестеренко, задержанным в Египте, прервалась связь.

Об этом УНИАН сообщил руководитель проектов благотворительной организации Ассоль Андрей Шевченко.

«… Поступила информация, что у капитана экипажа — гражданина Украины — изъяли мобильный телефон. Связь с ним прервана … «, — сказал Шевченко.

Напомним, 5 из 17 задержанных в Египте моряков из танкера Sea Shark в понедельник, 27 Маю, прибудут в Одесский аэропорт.

Ранее капитан Виталий Нестеренко сообщил, что египетский флот удерживает грузовой танкер с нефтью Sea Shark, на борту которого находятся 17 украинских моряков.

Судно было задержано в декабре 2018 компетентными органами Египта за нарушение границы.

Теги:   Судно Моряки Египет

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