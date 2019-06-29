Из Черноморска в итальянский город Бари будет ходить паром Вчера, 17:50 1700 Цей матеріал також доступний українською Урядовый курьер / Facebook Бари — это приморский город в Южной Италии, один из самых крупных городов региона Урядовый курьер / Facebook

Во время рабочего визита делегации украинского правительства в Италию стороны обсудили вопросы запуска парома из украинского Черноморска в итальянский город Бари.

Об этом сообщает Урядовый курьер.

Отмечается, что Бари — это приморский город в Южной Италии, один из самых крупных городов региона рядом с Неаполем, большой туристический и экономический центр, и самый большой пассажирский морской порт Адриатического моря.

В то же время подчеркивается, что Черноморск — один из крупнейших портов Украины, грузооборот которого в 2018 году составлял 21,5 млн т.