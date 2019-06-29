Из Черноморска в итальянский город Бари будет ходить паром
Во время рабочего визита делегации украинского правительства в Италию стороны обсудили вопросы запуска парома из украинского Черноморска в итальянский город Бари.
Об этом сообщает Урядовый курьер.
Отмечается, что Бари — это приморский город в Южной Италии, один из самых крупных городов региона рядом с Неаполем, большой туристический и экономический центр, и самый большой пассажирский морской порт Адриатического моря.
В то же время подчеркивается, что Черноморск — один из крупнейших портов Украины, грузооборот которого в 2018 году составлял 21,5 млн т.