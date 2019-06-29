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Из Черноморска в итальянский город Бари будет ходить паром

Вчера, 17:50
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Урядовый курьер / Facebook

Бари — это приморский город в Южной Италии, один из самых крупных городов региона

Во время рабочего визита делегации украинского правительства в Италию стороны обсудили вопросы запуска парома из украинского Черноморска в итальянский город Бари.

Об этом сообщает Урядовый курьер.

Отмечается, что Бари — это приморский город в Южной Италии, один из самых крупных городов региона рядом с Неаполем, большой туристический и экономический центр, и самый большой пассажирский морской порт Адриатического моря.

В то же время подчеркивается, что Черноморск — один из крупнейших портов Украины, грузооборот которого в 2018 году составлял 21,5 млн т.

Теги:   Пором Италия Черноморск

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