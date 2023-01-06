С Bradley и гаубицами. США объявили о пакете помощи Украине на 3 млрд долларов 6 января, 20:00 БМП Bradley в Латвии в 2017 году (Фото:REUTERS/Ints Kalnins/File Photo)

США в пятницу, 6 января, объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 3 млрд долларов, в который войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, MRAP и другие бронемашины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

Пакет помощи также будет включать ракеты GMLRS, противотранспортные мины, боеприпасы и не только.

Представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби во время брифинга сказал, что военная помощь из нового пакета поможет защитникам Украины на Донбассе и отвечает их потребностям, а БМП Bradley важны для общевойсковых маневров.

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