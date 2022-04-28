Российские хакерские атаки в Украине совпадали по времени с нанесением ракетных ударов — Microsoft 28 апреля, 00:54 Цей матеріал також доступний українською Российские хакеры до сих пор не совершили широкомасштабную атаку (Фото:boskampi/pixabay)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, по меньшей мере, шесть групп российских хакеров провели около 240 атак против украинских цифровых ресурсов. Об этом говорится в отчете компании Microsoft, пишет CNN.

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Специалисты пришли к выводу, что российские хакерские атаки часто совпадают по времени с боевыми действиями отдельных подразделений против конкретных учреждений или объектов.

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Заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора в комментарии американскому телеканалу привел пример кибератаки против центров теле- и радиовещания в разных областях, совпадающих по времени с ракетными ударами. Так случилось 1 марта, когда оккупанты совершили ракетный удар по телецентру на Дорогожичах в Киеве, после чего российские хакеры попытались сломать эфир всеукраинского телемарафона.

Американские чиновники заметили, что российские хакеры до сих пор не совершили широкомасштабную атаку, которая сорвала бы значимые секторы экономики или каналы коммуникации военного руководства, хотя разведка имела данные о подготовке таких планов.

В CNN подтвердили, что специалисты из Белого дома, министерства внутренней безопасности США и других агентств помогают украинским властям давать отпор российским хакерам и отслеживать их агрессивную деятельность в цифровой инфраструктуре.

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