«Убирайтесь из Украины». Латвия с 19 сентября ограничивает въезд для россиян 16 сентября, 09:50 Такие меры Латвия объяснила российской агрессией против Украины (Фото:nick_photoarchive/pixabay.com)

Правительство Латвии приняло решение об ограничении въезда в страну для граждан РФ с шенгенскими визами с 19 сентября.

Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил у себя в Twitter министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

Такие меры он объяснил российской агрессией против Украины и «соображениями безопасности».

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«Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны», — потребовал глава латвийского МИД.

Ранее ряд членов ЕС, в частности, страны Балтии уже ограничили выдачу россиянам шенгенских виз, обосновав такое решение тем, что посещение Европы для них — «это привилегия, а не право».

Кроме того, было достигнуто политическое соглашение о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора.

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян, пока ЕС не примет коллективное решение.

В то же время некоторые государства все еще колеблются, поскольку, несмотря на многочисленные военные преступления россиян, не готовы от них отворачиваться.

Инфографика: НВ

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