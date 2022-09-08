Эстония с 19 сентября закрывает въезд для граждан РФ — глава МИД 8 сентября, 13:41 Ограничение действует независимо от того, какой страной была выдана шенгенская виза (Фото:Arvo Soosalu/flickr.com)

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину с 19 сентября российским туристам закрывают въезд в Эстонию.

Об этом во время пресс-конференции в четверг, 8 сентября, сообщил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.

«В ночь на 19 сентября или с 00.00 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государствам выдана шенгенская виза», — заявил глава МИД.

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Рейнсалу также отметил, что аналогичный шаг предпримут и другие страны Балтии.

«Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вам тут не рады!» — обратился он к гражданам РФ.

В то же время Рейнсалу добавил, что запрет касается российских туристов и не затрагивает желающих посетить страну с целью встреч с родственниками или по иным гуманитарным причинам.

Ранее ряд членов ЕС, в частности, страны Балтии уже ограничили выдачу гражданам РФ шенгенских виз, пояснив такое решение тем, что посещение Европы для них — «это привилегия, а не право».

В свою очередь некоторые государства все еще колеблются, поскольку, несмотря на многочисленные военные преступления россиян, не готовы от них отворачиваться.

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