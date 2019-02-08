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С 1 марта украинцы смогут ездить в Грузию по ID-паспортами

Сегодня, 11:15
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EPA

Украинцы смогут ездить в Грузию по ID-паспортами

С 1 марта вступает в силу соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований.

В Министерстве иностранных дел Украины уточнили, что в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме ID-карты, содержащиех бесконтактный электронный носитель.

Напомним, 5 октября 2018 Украина и Грузия подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований, которое позволит гражданам обеих стран путешествовать по ID-паспортами.

В соответствии с соглашением, граждане Украины могут находиться на территории Грузии (и наоборот) без виз в течение 90 дней (ежегодно) на основании внутренних паспортов в форме ID-карты с бесконтактным электронным носителем.

До этого действовал договор о безвизовых поездках граждан от 31 марта 1999 года. Поездки осуществлялись на основании загранпаспортов.

Теги:   ID-паспорт Безвизовый режим Грузия

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