Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия может напасть на Эстонию через 5−7 лет, если страны Альянса не увеличат свои оборонные инвестиции.

Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

Комментируя статью издания The New Yorker о недавних учениях в Эстонии, которые моделировали вероятное российское вторжение, где отмечалось, что страна не имеет ни военно-воздушных сил, ни флота, а в целом для Эстонии «все прошло не слишком удачно», Рютте отметил, что это не является «тревожным сигналом» для НАТО.

«Нет. То, что описано в The New Yorker, является правдой, но это не сигнал тревоги, потому что мы имеем все планы на случай нападения на Эстонию — и россияне это знают — наша реакция будет сокрушительной. Я не могу вдаваться во все подробности, потому что, как я знаю, Владимир Путин следит за этими программами», — отметил генсек НАТО.

Рютте подчеркнул, что страны-члены НАТО должны быть уверены не только в наличии соответствующих планов, но и в обеспечении их необходимым личным составом и военной техникой. Именно поэтому, по его словам, союзникам «нужно тратить больше».

«Это не означает, что эстонцы останутся в одиночку. На помощь придет вся сила НАТО, включая полную поддержку Соединенных Штатов. Путин это знает. Вот почему он не нападет на Эстонию сегодня. Но он может это сделать через пять или семь лет, если мы не сделаем все эти дополнительные инвестиции», — подчеркнул он.

В ответ на вопрос, уверен ли он, что США придут на помощь в случае нападения на Эстонию, Рютте заявил, что убежден в этом «на все сто процентов».

«У меня нет никаких сомнений, и это было очень четко выражено на заключительной пресс-конференции в Гааге. Но также все, что я обсуждал в течение последних шести месяцев с новой администрацией США, — абсолютно никаких сомнений, что США полностью преданы НАТО, полностью преданы статье 5. Есть одно большое раздражение, а именно то, что европейцы не заплатили свою справедливую долю», — подчеркнул генсек НАТО.

В марте немецкая разведка сообщала, что российский диктатор Владимир Путин готовится к масштабной войне с НАТО до конца десятилетия.

25 марта заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что Россия рассматривает 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются Северной Европы, а четыре — Польши.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Sky News, что российский диктатор Владимир Путин может напасть на страну НАТО в течение пяти лет, «чтобы проверить Альянс».

