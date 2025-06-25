Рютте о поддержке Украины: Киев должен получить все необходимое, чтобы Путин никогда не захотел напасть снова

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления на пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс работает над тем, чтобы достичь мирного соглашения между Украиной и РФ и долгосрочного прекращения огня. По его словам, НАТО должно убедиться, что Украина «имеет все необходимое».

Об этом генсек заявил, отвечая на вопрос корреспондента NV Натали Роп о том, какой объем помощи мог бы позволить Украине выиграть войну, а не просто выжить.

По его словам, «конечный результат будет положительным» — помощь Украине в 2025 году превысит цифру в 50 млрд долларов, которые были выделены в прошлом году.

Реклама

«Мы должны быть уверены, что Украина может продолжать борьбу и имеет все необходимое, чтобы быть как можно сильнее. Но, конечно, мы все работаем над достижением мирного соглашения или длительного прекращения огня, и тогда мы должны гарантировать, что Украина имеет все необходимое, чтобы [российский диктатор Владимир] Путин больше никогда не пытался попробовать это [вторжение] в будущем», — подчеркнул Рютте.

По его словам, первый шаг к этому — гарантировать, что Украина может защищаться после мирного соглашения или длительного прекращения огня.

Как отметил генсек, нынешняя поддержка партнеров — обучение, передача военного оборудования, работа командования в Висбадене, финансовая помощь, развитие украинской оборонной промышленности поможет Украине «быть как можно сильнее сейчас», а также — сдержать россиян после мирного соглашения или прекращения огня.

Страны НАТО в среду, 25 июня, согласовали финальное коммюнике двухдневного саммита, который проходит в нидерландском городе Гаага. В документе, который получила в распоряжение корреспондент NV Наталья Роп, сказано, что члены Альянса обязуются оказывать поддержку Украине через прямые взносы в оборону страны.

24−25 июня в Гааге проходит саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Главной темой, как предполагали СМИ, вероятно, стала ситуация на Ближнем Востоке.

Президента Владимира Зеленского, который также прибыл в Гаагу, не пригласили на закрытую встречу лидеров НАТО. Радио Свобода писала, что для украинского президента организуют мини-саммит с участием лидеров Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании, а также генсека НАТО 25 июня. Также ожидается, что глава государства проведет встречу с Дональдом Трампом.