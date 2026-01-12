Беверли Высокие (вверху) и Мари Граскамп (сбоку) выходят из нового семейного бомбоубежища, выставленного на обозрение в Милуоки в штат Висконсин, 12 сентября 1958 года (Фото: AP)

В разгар Холодной войны и соответственно во время особой опасности со стороны СССР президент США Гарри Трумэн подписал Закон, который должен был стать щитом Америки в ядерной войне . Однако получилось все иначе.

12 января 1951 года президент США Гарри Трумэн подписал Закон о чрезвычайных полномочиях для обороны — документ, который должен был стать щитом Америки в ядерной войне. За год до этого был издан на такой случай инструктаж, который окрестили Синей книгой — по цвету переплета. Этот фолиант, заложивший фундамент новой реальности Гарри Трумэна, стал своеобразной «библией» гражданской обороны на последующие десятилетия Холодной войны и повышенной угрозы ядерного удара со стороны СССР.

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А за два дня до подписания оборонного закона в Конгрессе США шел политический поединок за то, как защитить людей, если начнется ядерная война. Одни конгрессмены считали, что за безопасность должна отвечать власть и предлагали строить глубокие, надежные бункеры для каждого налогоплательщика. На это из бюджета надо было бы выделить не менее $300 млрд — сумму, превышающую весь оборонный бюджет страны. Вот почему их оппоненты настаивали на другой концепции — самопомощи. В итоге победила экономия.