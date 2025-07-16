В Кремле дали понять, что будут продолжать достигать своих целей военным путем (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Кремль фактически отклонил требование президента США Дональда Трампа о заключении соглашения о прекращении огня в Украине в ближайшие 50 дней. Вместо этого Москва продвигает утверждение, что Россия может выдержать экономическое давление и остается приверженной достижению своих военных целей.

Об этом пишут в своем отчете аналитики Института изучения войны.

Они обратили внимание на слова заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, который 15 июля заявил ТАСС, что Россия считает любые попытки выдвинуть требования к ней, «особенно ультиматумы», как «неприемлемые». Рябков также утверждал, что Россия якобы готова к переговорам и предпочитает дипломатическое решение войны в Украине, но будет продолжать достигать своих целей военным путем, если США и НАТО не воспримут требования России всерьез. Кроме того, заместитель главы МИД назвал позицию России «непоколебимой».

Представитель Кремля Дмитрий Песков повторил заявления Рябкова, утверждая, что Россия готова принять участие в третьем раунде двусторонних переговоров между Украиной и Россией, одновременно обвинив Украину в отсутствии прогресса для следующего раунда переговоров.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своем англоязычном аккаунте X сообщение, в котором утверждал, что Россию не заботит «ультиматум» Трампа. А министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что Россия сможет справиться с американскими тарифами, поскольку Россия уже «справляется» с предыдущими санкциями. Глава партии Справедливая Россия и депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что потенциальные тарифы не повлияют на ход или цели войны России в Украине.

Владимир Путин официально еще не ответил Трампу. Как считают аналитики ISW, российский диктатор вероятно, пытается определить, какие нарративы могли бы убедить Трампа не вводить вторичные тарифы в отношении России в начале сентября 2025 года.

ISW продолжает оценивать, что Путин придерживается собственной «теории победы», согласно которой Россия может достичь своих военных целей, продолжая бесконечное ползучее продвижение на поле боя и «переждав» поддержку Украины Западом. Экономическое давление западных стран в сочетании с устойчивой военной поддержкой Украины со стороны Запада необходимы для того, чтобы Украина могла нанести России потери на поле боя. Лишь это могло бы заставить Путина пересмотреть свои расчеты и всерьез присоединиться к мирным переговорам о прекращении войны, считают в Институте изучения войны.