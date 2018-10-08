"Рутинная поездка": Лавров прокомментировал деятельность российских хакеров в Гааге

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что в деятельности российских хакеров, высланных из Нидерландов в связи с обвинениями в киберпреступлениях, не было ничего необычного.

Об этом он сказал, комментируя скандал с попыткой взлома ГРУ системы Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в Гааге, которая расследует отравление российской спецслужбой своего бывшего агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

"Ничего какого-то тайного в поездке российских специалистов в Гаагу в апреле этого года не было. Это была рутинная поездка, они не прятались, ни когда заселились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство", - цитирует Лаврова Интерфакс.

Напомним, ранее Минобороны Нидерландов рассказало, что еще в апреле из страны были высланы четверо сотрудников ГРУ, подозреваемых в подготовке хакерской атаки против Организации по запрещению химоружия и лаборатории в швейцарском Шпице, где расследуют химатаки в Великобритании и Сирии.

Кроме того, по данным следствия, сотрудники российской разведки пытались украсть материалы расследования катастрофы Боинга MH17 на Донбассе.

Вслед за Нидерландами и Минюста США сообщили о предъявлении обвинений семерым сотрудникам ГРУ.

К обвинения в кибератаках в адресс РФ присоединились также Канада и Бельгия.