«Пытаются узнать о переговорах». Умеров предупредил международных партнеров о фейковых сообщениях от его имени

Глава Службы внешней разведки Рустем Умеров заявил, что дипломатам и партнерам Украины в разных странах отправляют сообщения от его имени. Таким образом пытаются получить информацию о переговорах.

Об этом Умеров сообщил в своих социальных сетях в среду, 28 октября.

«На фоне активизации дипломатических усилий мы вновь фиксируем сообщения, которые рассылаются от моего имени представителям дипломатического корпуса и нашим партнерам в разных странах. В таких сообщениях предпринимаются попытки установить контакт и получить информацию о работе Украины с партнерами и о международных переговорах», — отметил глава СВР.

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Он призвал не отвечать на подобные сообщения и не передавать никакой информации, если есть хоть малейшее сомнение относительно контакта.

Умеров советует проверять номер телефона, аккаунт или адрес электронной почты через официальные дипломатические каналы, соответствующее ведомство своей страны или украинских дипломатов.

В случае получения подозрительного сообщения от его имени глава СВР призвал не вступать в переписку и сообщить об этом украинской стороне.

Переговоры Украины, США и РФ — что известно

23 октября Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина, заявил, что трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и РФ планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября. По данным Sky News, в качестве места проведения переговоров также рассматривается Швейцария.

25 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что запланированная встреча в трехстороннем формате будет «предварительной» и не стоит возлагать на нее завышенные ожидания.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина на переговорах не пойдет на компромиссы в вопросе территорий. По его словам, это «красная линия», которая может обсуждаться только на уровне лидеров.

26 октября Украинская правда со ссылкой на источники сообщила, что украинская переговорная группа пытается расширить рамки обсуждения условий завершения войны. Речь идет о том, чтобы перевести разговор с территориальных требований Москвы на более широкую тему — будущую систему безопасности Украины и Европы.

27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели из Хельсинки телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить дипломатические усилия по завершению войны. Инициаторами звонка выступили сами лидеры.

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После разговора Стёре рассказал, что Путин по большей части повторял известную позицию относительно войны, а разногласия между сторонами остаются значительными. Он подчеркнул, что они со Стуббом говорили лишь от имени своих стран, а союзников предупредили заранее.