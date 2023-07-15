Эксперт предположил, что станет ахиллесовой пятой российской армии в ближайшем будущем 15 июля, 20:20 Уничтоженная российская МСТА-С, июль 2022 года (Фото:43 Отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила / Facebook)

Азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде предполагает, что российская армия ослабнет в ближайший год-полтора из-за значительных потерь артиллерии и боеприпасов.



Об этом Рустамзаде сказал в интервью NV, отвечая на вопрос о том, возможна ли война на истощение между Россией и Украиной.

«В перспективе Россия будет ослабевать, а Украина будет увеличивать свои возможности. Что значит истощать российскую военную силу? Это действовать так, что у них не останется средств ведения войны — это боевая техника, это артиллерия, это живая сила», — говорит эксперт.

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Он отмечает, что российская армия несет потери не только в личном составе, но и в артиллерии и боеприпасах.



«Вряд ли Россия сможет продолжить массовую мобилизацию в нынешних политических условиях, их потолок — привлечь еще тысяч 200 человек по контракту, принудительно, еще как-то, но понемногу и не сразу. Но при этом у них заканчивается артиллерия, которую они не могут производить в нужных объемах. Артиллерия — ахиллесова пята российской армии в ближайшем будущем, равно как и боеприпасы, поэтому в перспективе года и шести месяцев я вижу существенное ослабление России в этой войне», — говорит Рустамзаде.

При этом, подчеркивает он, важно, чтобы Украина могла получать необходимое ей оружие и резервы.

