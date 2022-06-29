«Ничего, кроме обмана». РФ уничтожила своими действиями нарративы про «русский мир» — мэр Славянска 29 июня, 18:12 Спутниковый снимок поля, усеянного воронками от российских снарядов к северо-западу от Славянска, 6 июня (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Мэр стратегически важного для Донбасса Славянска Вадим Лях, ранее бывший депутатом от Партии регионов, а в 2020 году был избран мэром от Оппозиционного блока, в интервью НВ заявил, что своими действиями Россия уничтожила нарративы про "русский мир".



«Все нарративы, которые звучали в 2014-м, — про „русский мир“, сегодня сама Российская Федерация уничтожила своими действиями. Если еще были люди, которые поддерживали Россию, то сейчас их осталось мизерное количество, именно из-за таких действий России», — сказал он.

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По словам Ляха 1990-х и 2000-х годах «был разгул бандитизма, была жизнь „по понятиям“, и было „понятие для лохов“».

«Так вот, весь этот „русский мир“ — он оказался для лохов: это все — оболочка, у которой нет ничего, кроме обмана по большому счету», — заявил мэр Славянска.

По данным опроса Киевского международного центра социологии, проведенного с 13 по 18 мая, 92% украинцев отрицательно относятся к РФ, о хорошем отношении к России заявили только 2% опрошенных.

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