Силовиков нет или они заняты другим. Почему русским добровольцам удалось прорвать границу РФ, а Путин молчит — интервью с Преображенским 23 мая, 19:48 NV Премиум Кадр видео, снятого бойцами Русского добровольческого корпуса в Белгородской области РФ, 22 мая 2023 года (Фото:Кадр видео Русский добровольческий корпус via Telegram)

22 мая стало известно о том, что российским добровольцам удалось снова пересечь границу РФ. Они заявили, что зашли в несколько населенных пунктов в Брянской, Белгородской и Курской областях.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что под Белгородом происходит освобождение этих территорий от режима Путина и восстановление там конституционного строя. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ. А заместительница министра обороны Украины Анна Маляр назвала события «предсказуемым внутренним кризисом».

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Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала. Из представителей Кремля на события отреагировал только пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Кремлевские пропагандисты распространили его заявление о том, что «Путину доложено» о «попытке прорыва диверсантов», которых россияне пытаются выдать за «украинских». По версии Пескова, «идет работа по выдавливанию диверсантов и уничтожению диверсионной группы», которая якобы пытается «отвлечь внимание от бахмутского направления».

23 мая власти Белгородской области заявили, что «зачистка» продолжается, а Русский добровольческий корпус — что война будет продолжаться, пока повешенное тело диктатора Владимира Путина не украсит стены Кремля.

Российский политолог Иван Преображенский рассказал Radio NV, приведут ли эти события к тому, что РФ решится использовать часть оккупационных войск, которые сейчас находятся в Украине, чтобы укрепить собственные границы, почему Путин не комментирует действия российских добровольцев и о них не рассказывают официальные СМИ РФ и как к происходящему относятся местные жители.