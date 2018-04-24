"Русофобы": Лавров отреагировал на заявление G7 относительно России

Лавров пожаловался, что против РФ ополчились даже те страны, которые не желают ее изоляции

В Министерстве иностранных дел РФ заявили о "русофобии" в итоговом заявлении глав МИД Большой семерки о возможном введении новых санкций против кремлевского режима.

Об этом сказал глава российского МИД Сергей Лавров, передает Интерфакс.

"Что касается итогов встречи министров иностранных дел в Торонто, то, конечно, русофобская подоплека там очевидна и, к сожалению, по этой русофобской очень скользкой линии пошли и те страны семерки, которые заверяют нас в том, что они не разделяют попыток Россию изолировать", - пожаловался он.

Напомним, в итоговом заявлении глав МИД G7 после встречи в Торонто говорится о возможном ужесточении санкций в отношении России в связи с ее агрессивной политикой.