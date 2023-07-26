Румынское судно попало под обстрел России, которая атаковала дронами порт в Одесской области

26 июля, 13:07
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Последствия российской атаки на Одесскую область 24 июля (Фото:Press Service of the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Последствия российской атаки на Одесскую область 24 июля (Фото:Press Service of the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Во время атаки России на порт Рени в Одесской области в ночь на 24 июля под обстрел попало сухогрузное судно Румынии.

Об этом заявили в МИД страны 25 июля, сообщает HotNews.

Генконсульство Румынии в Одессе, проведя расследование, выяснило, что, по предварительным данным, судно получило незначительные повреждения и продолжило свой рейс. Ни один румынский гражданин не пострадал.

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Порт Рени расположен на границе с Румынией. Украинские власти заявили, что в результате атаки иранскими дронами-камикадзе на портовую инфраструктуру Одесской области в ночь на 24 июля был разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения других видов грузов. Ранения получили семь человек.

После обстрелов России президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о серьезных рисках для безопасности в Черном море. Бухарест присоединился к гарантиям безопасности для Украины, предложенным странами G7.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Черное море Румыния Порт Судно Война России против Украины Рени

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