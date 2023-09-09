Падение дронов РФ в Румынии: жители пограничной с Украиной зоны будут получать на мобильные телефоны сообщения о воздушной тревоге 9 сентября, 21:38 Фото в подтверждение падения дрона на территории Румынии, которое опубликовало МИД Украины (Фото:Oleg Nikolenko/Facebook)

После обнаружения обломков российских дронов на территории Румынии жители ее пограничной с Украиной зоны будут получать на мобильные телефоны сообщения о возможном нападении с воздуха.

Такое решение принял Национальный комитет Румынии по чрезвычайным ситуациям, сообщает Radio Romania International.

В районах, где нет сигнала мобильной связи, будут развернуты бригады для оповещения гражданского населения.

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9 сентября примерно в 2,5 км к юго-востоку от румынского населенного пункта Плауру, расположенного на берегу Дуная, обнаружили новые фрагменты беспилотника, похожего на те, которые использует Россия.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что это свидетельствует о неприемлемом нарушении воздушного пространства Румынии, что создает реальные риски для безопасности румын, проживающих в этом районе.

На противоположном от населенного пункта Плауру, рядом с которым нашли фрагменты беспилотника, берегу Дуная расположен украинский город Измаил и Измаильский морской торговый порт.

В ночь на 4 сентября Россия массированно атаковала шахедами юг Украины.

По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО.

Об этом заявлял, в частности, представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Воздушные силы Украины сообщили, что ночью было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова целилась по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.

В Минобороны Румынии сначала «категорически опровергли» информацию о падении обломков. По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина имеет фотодоказательства падения шахедов на территории Румынии.

6 сентября министр национальной обороны Румынии Ангел Тилвер впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны. В тот же день Бухарест начал расследование и сообщил об инциденте Североатлантическому альянсу. Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал падение обломков «серьезным нарушением суверенитета».

Страны-члены НАТО выразили «решительную солидарность» с Румынией, их заявление опубликовал посол Румынии при НАТО Дан Некулеску.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Альянс не видит никаких признаков преднамеренной атаки России на Румынию.