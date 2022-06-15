Украина должна получить статус кандидата в ЕС «как можно быстрее» — президент Румынии

15 июня, 13:42
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Клаус Йоханнис (Фото:Yoan Valat/Pool via REUTERS)

Клаус Йоханнис (Фото:Yoan Valat/Pool via REUTERS)

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Украине нужно предоставить статус кандидата в Европейский Союз «как можно быстрее».

Об этом сообщает Sky News.

«По моему мнению, статус кандидата должен быть предоставлен как можно быстрее», — сказал он после переговоров с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

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Йоханнис добавил, что «это правильное решение с точки зрения морали, экономики и безопасности».

По его словам, «были попытки найти реальное решение разногласий между европейскими государствами».

https://www.youtube.com/watch?v=tQSTQ_taTf0

Путь к членству Украины в ЕС: что известно

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится к Евросоюзу относительно безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением о членстве Украины в ЕС.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной 11 апреля такие опросники получили Грузия и Молдова.

18 апреля Киев передал Еврокомиссии первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС, а 9 мая — вторую заполненную часть опросника.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Евросоюз Румыния Клаус Йоханнис Война России против Украины

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