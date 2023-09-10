МИД Румынии вызвал поверенного РФ из-за падения обломков шахедов 10 сентября, 14:43 По данным Украины, на территории Румынии упали обломки российского шахеда (Фото:Олег Николенко/Facebook)

Министерство иностранных дел Румынии вызвало временного поверенного в делах РФ после того, как на румынской территории обнаружили новые фрагменты дрона, подобного тем, что использует российская армия.

Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщает румынское издание Agerpres.

Накануне в Румынии обнаружили уже второй за неделю обломок беспилотника на фоне российских атак на речные порты Украины, которые расположены в нескольких сотнях метрах от границы Румынии.

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В тот же день на встречу с госсекретарем МИД срочно вызвали поверенного РФ в Румынии, пишет издание.

«Государственный секретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства Румынии после обнаружения на [нашей] территории, вблизи границы с Украиной, некоторых фрагментов беспилотников, похожих на те, которые использовали российские войска в агрессии против Украины», — говорится в заявлении.

Румынский чиновник также осудил систематические, неоправданные и жестокие нападения российских войск на украинское население и гражданскую инфраструктуру, в частности на Дунае, вблизи границы с Румынией, которые угрожают безопасности граждан Румынии в регионе.

Падение российских дронов в Румынии: что известно

В ночь на 4 сентября Россия массированно атаковала юг Одесской области дронами.

В МИД Украины со ссылкой на пограничников заявили, что российские дроны упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО.

Однако в Минобороны Румынии сначала «категорически опровергли эту информацию», а также заявили, что атаки РФ не представляли прямой угрозы территории страны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что Украина располагает фотодоказательствами падения российских дронов в Румынии.



6 сентября министр нацобороны Румынии Ангел Тилвер впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны.

В тот же день Бухарест сообщил об инциденте НАТО. Президент страны Клаус Йоханнис назвал падение обломков «серьезным нарушением суверенитета».

Страны-члены НАТО в заявлении выразили «решительную солидарность» с Румынией. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Альянс не видит никаких признаков преднамеренной атаки России на Румынию.

9 сентября в Румынии были обнаружены фрагменты еще одного беспилотника, похожего на те, что используются российской армией.