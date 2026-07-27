«Абсолютно недопустимо». Румыния высылает российского дипломата из-за дронов на своей территории

Министерство иностранных дел Румынии приняло решение выслать одного из сотрудников посольства России в Бухаресте из-за неоднократных нарушений воздушного пространства страны российскими беспилотниками.

Об этом сообщили в МИД Румынии в понедельник, 27 июля.

Сообщается, что российского посла вызвали в ведомство, где ему вручили официальный протест в связи с инцидентами с дронами, произошедшими в период с 24 по 26 июля 2026 года. За это время румынские военные сбили три дрона, незаконно пересекших воздушное пространство страны.

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Во время встречи российскому дипломату продемонстрировали обломки одного из беспилотников. Согласно результатам расследования прокуратуры, компоненты дрона имеют российское происхождение.

Фото: МИД Румынии/Facebook

«Абсолютно недопустимо и неприемлемо, чтобы Российская Федерация продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое в равной степени является воздушным пространством НАТО и Европейского союза. РФ несет исключительную ответственность за все эти серьезные инциденты и за ухудшение ситуации с безопасностью в регионе», — говорится в сообщении.

Фото: МИД Румынии/Facebook

В ходе встречи российскому послу вручили вербальную ноту, в которой сообщили о признании одного из сотрудников российской дипломатической миссии нежелательным лицом. Он должен покинуть территорию Румынии в течение пяти дней.

Кроме того, Бухарест отозвал для консультаций своего посла в России.

В МИД Румынии заявили, что страна продолжит координировать действия с союзниками в рамках НАТО и ЕС и будет принимать все необходимые меры для защиты национальной безопасности и граждан.

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что утром 27 июля еще один беспилотник вошел в воздушное пространство страны, но вскоре вернулся в Украину, после чего на ее территории произошло несколько взрывов.

По данным издания Digi24, Румыния потратила около 1,5 миллиона евро всего за три дня, чтобы сбить три беспилотника, залетевших в ее воздушное пространство.

Так, 26 июля истребитель F-16 ВВС Румынии сбил беспилотник над территориальными водами страны в районе Сулина — Килия.

25 июля румынский пилот F-16 сбил дрон в 10 км к западу от города Сфынту-Георге.

24 июля президент Румынии Никушор Дан сообщил, что румынский истребитель F-16 сбил «неизвестный беспилотник», нарушивший воздушное пространство страны. Позже выяснилось, что это был российский шахед.