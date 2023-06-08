Румыния высылает более 50 сотрудников посольства РФ 8 июня, 19:22 Флаг Румынии (Фото:Mariana / Pixabay)

В четверг, 8 июня, Румыния объявила о высылке более 50 сотрудников посольства России в стране.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Румынии.

Отмечается, что об этих намерениях министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску уже проинформировал российского посла.

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Согласно решению Румынии, РФ должна сократить 51 сотрудника, среди которых 21 дипломат, а также 30 работников технико-административного персонала. Фактически, в Румынии должно остаться российских 11 дипломатов и 29 сотрудников.

Россия сама может определить, кто именно должен покинуть Румынию.

Российская сторона также была проинформирована о том, что она имеет не более 30 дней на выполнение решения о выдворении дипломатов.

Как отметили в МИД Румынии, это решение «отражает текущий уровень двусторонних отношений, резко сниженный Румынией после начала агрессивной войны Российской Федерации против Украины».