В Румынии умер моряк, пострадавший в результате российского удара по танкеру Gas Lisbon

В Румынии умер один из моряков танкера Gas Lisbon, пострадавший в результате дроновой атаки РФ (Фото: Jesús Gorriti / Flickr)

В румынской больнице скончался один из моряков, которые пострадали в результате атаки российских беспилотников на танкер Gas Lisbon, шедший в украинский порт Рени.

Об этом сообщило издание Romania Journal в четверг, 23 июля.

Как сообщили в больнице скорой помощи уезда Тулча, куда доставили троих пострадавших моряков с судна Gas Lisbon, причиной смерти мужчины стало осложнение, связанное с полученной им ингаляционной травмой (поражением дыхательной системы и легких в результате вдыхания дыма, пара или ядовитых химических веществ).

Реклама

Еще двое пострадавших в настоящее время находятся в отделении интенсивной терапии.

Читайте также: Сибига обсудил с главой МИД Молдовы российские атаки в Черном море и альтернативные маршруты экспорта зерна

21 июля президент Румынии Никушор Дан заявил, что танкер для перевозки пропана Gas Lisbon под флагом Либерии подвергся атаке недалеко от румынского побережья. Судно вышло из египетского порта Александрия и направлялось в украинский порт Рени.

Двое из спасенных членов экипажа Gas Lisbon впоследствии рассказали, что в судно попали три ударных беспилотника.

Читайте также: СБУ заявила о поражении танкера теневого флота РФ в Черном море и трех нефтебаз в Ставропольском крае

Никушор Дан назвал инцидент с танкером «частью незаконной захватнической войны Российской Федерации против Украины».

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на российский удар по судну Gas Lisbon. Он заявил, что война угрожает не только Украине, но и представляет прямую угрозу свободе судоходства, морской безопасности в Черном море и восточному флангу НАТО.