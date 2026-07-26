В МИД Румынии вызвали российского после того, как дроны три дня подряд нарушали воздушное пространство страны

Посла страны-агрессора РФ вызвали в МИД Румынии после трех случаев нарушения воздушного пространства страны дронами за последние три дня. Сообщение опубликовала пресс-служба МИД Румынии в воскресенье, 26 июля.

Глава ведомства Оана Цою повторила слова президента страны Никушора Дана о том, что нарушение воздушного пространства Румынии Россией недопустимо. В ведомстве напомнили, что это такое воздушное пространство НАТО и ЕС, и Румыния относится к действиям РФ «очень серьезно вместе с нашими союзниками».

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Утром в воскресенье, 26 июля, президент Румынии Никушор Дан сообщил, что истребитель F-16 ВВС Румынии сбил еще один беспилотник над территориальными водами страны в районе Сулина-Килия. Это третий такой случай за последние три дня.

По данным Минобороны Румынии, дрон уничтожили «в безопасных условиях» на расстоянии около 12 км к северо-востоку от Сулины, над территориальными водами Румынии. По словам и.о. министра обороны Раду Мируцэ, от момента входа беспилотника в воздушное пространство до его уничтожения прошло пять минут.

Президент со ссылкой на расследование генпрокуратуры страны сообщил, что дрон, сбитый утром 24 июля, был российским шахедом. Расследование о происхождении дронов, сбитых в субботу и воскресенье, продолжается, заявил он.

«Дипломатический протест Румынии Российской Федерации будет основан на этих расследованиях. Недопустимо и не терпимо, что Российская Федерация продолжает нарушать воздушное пространство Румынии, которое одновременно является воздушным пространством НАТО и Европейского Союза. Такие действия неприемлемы, и мы относимся к ним со всей серьезностью вместе с нашими союзниками», — подчеркнул Дан.

25 июля румынский пилот F-16 сбил дрон в 10 км к западу от города Сфынту-Георге (Дельта).

24 июля F-16 ВВС Румынии сбил беспилотник над нанеселенной территорией в уезде Бузэу во время атак России на Одесскую область Украины. Это был первый случай, когда в стране сбили залетевших в их воздушное пространство дрон. В Минобороны страны позже сообщили, что сбить дрон удалось не с первого раза. В НАТО заявили, что после обнаружения угрозы в небо поднялись четыре истребителя — два румынских F-16 и два итальянских Eurofighter.