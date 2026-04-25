После падения российского беспилотника возле Галаца МИД Румынии вызвал посла РФ

Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России из-за инцидента с падением российского беспилотника на территории страны.

Об этом румынский МИД сообщил в субботу, 25 апреля.

Внешнеполитическое ведомство объяснило, что речь идет о падении российского дрона в районе города Галац, которое «подвергло население опасности».

Реклама

«Это безответственный и провокационный поступок, нарушающий основополагающие принципы международного права. Уже более четырех лет Россия ведет незаконную войну против Украины. Это не только жестокая империалистическая попытка завоевать территорию суверенного соседа, но и нарушение регионального и глобального мира и безопасности», — говорится в заявлении МИД Румынии.

В ночь на 25 апреля в Румынии во время российской дроновой атаки на Украину зафиксировали обломки беспилотников. Было повреждено вспомогательное здание в одном из хозяйств и опора линии электропередачи. Жители города Галац сообщили о падении объекта в 02:31.

Ночью 25 апреля армия страны-агрессора РФ массированно атаковала Украину дронами. В частности под ударом была Одесская область. Там пострадали два человека, были разрушены и повреждены жилые дома и объекты припортовой инфраструктуры.