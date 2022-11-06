Румыния опровергла бредни Путина о «территориальных претензиях» к Украине 6 ноября, 09:45 Румыния осудила путинский режим за нападение на Украину (Фото:Yevgeny Biyatov/REUTERS)

В Бухаресте опровергли бред российского диктатора Владимира Путина о неких «территориальных претензиях» Румынии к Украине.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел страны по поводу высказываний Путина во время выступления по случаю дня национального единства РФ.

Видео дня

Читайте также: Глава Минобороны Румынии подал в отставку после слов о необходимости сдать РФ часть Украины

Путин утверждал, что Польша, Румыния и Венгрия якобы вынашивают планы «вернуть» себе территории, потерянные после Второй мировой войны.

«Речь идет о возвращении тех территорий, которые были отобраны в Польше. Мы должны признать, что они были отобраны Сталиным после Второй мировой войны. Были отобраны большие территории в Румынии, Венгрии», — заявил глава кремлевского режима, цинично транслируя на другие страны свои собственные геополитические устремления.

В свою очередь в румынском МИД ответили, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а также осуждают РФ за военную агрессию.

«Министерство иностранных дел Румынии отвергает утверждения, высказанные президентом РФ в речи по случаю дня народного единства, которые ошибочно наводят на мысль о территориальных претензиях Румынии к Украине. МИД отмечает, что агрессивная война, начатая Россией 24 февраля, является серьезным и грубым нарушением принципов международного права, в частности суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в обнародованном заявлении.