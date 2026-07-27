Всего за три дня: Румыния потратила 1,5 миллиона евро на то, чтобы сбить российские дроны

Румыния потратила около 1,5 миллиона евро всего за три дня , чтобы сбить три беспилотника, залетевших в ее воздушное пространство.

Об этом сообщило Digi24 в понедельник, 27 июля.

Большая часть этих расходов пришлась на ракеты, выпущенные с самолетов F-16. Эти истребители используют ракеты AIM-9X, одна такая ракета стоит около 400 тыс. долларов, а для уничтожения трех беспилотников потребовалось три ракеты.

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Кроме того, необходимо учитывать расходы, связанные с летными часами и техническим обслуживанием истребителей.

Министерство обороны ищет более дешевые решения — в частности, сбивать дроны можно пулеметами с вертолетов. Однако, как отмечает издание, если российские БпЛА будут появляться в воздушном пространстве Румынии так же часто, армия может «не выдержать таких расходов».

Однако, как отмечает издание, первые системы борьбы с беспилотниками могут поступить на вооружение румынской армии лишь в 2027 году. Одна из них произведена израильской компанией, а другая будет создана в рамках сотрудничества Румынии и Украины.

26 июля истребитель F-16 Военно-воздушных сил Румынии сбил беспилотник над территориальными водами страны в районе Сулина—Килия.

25 июля румынский пилот F-16 сбил дрон в 10 км к западу от города Сфынту-Георге.

24 июля президент Румынии Никушор Дан сообщил, что румынский истребитель F-16 сбил «неизвестный беспилотник», нарушивший воздушное пространство страны. Позже выяснилось, что это был российский шахед.