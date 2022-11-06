Румыния купила у Норвегии 32 американских истребителя F-16 6 ноября, 00:49 Истребители F-16 (Фото:uk.wikipedia.org/)

Румыния договорилась о покупке у Норвегии 32 американских истребителей F-16. Цена сделки — 388 миллионов евро.

Об этом пишет Le Figaro.



"В пятницу Норвегия объявила, что продаст Румынии 32 истребителя F-16 за 388 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Первоначально Норвегия оценивала машины в 490 миллионов евро, но после продолжавшихся почти год торгов сумма сделки существенно снизилась. Соглашение касается поставки самолетов, запасных частей, а также обслуживания и обучения технического персонала. Снабжение состоятся в 2023 и 2024 годах после модернизации самолетов, сообщили в министерстве обороны Норвегии.

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В 1960-х годах Норвегия сделала выбор в пользу F-16 американской General Dynamics, заказав 60 экземпляров одноместной версии и 14 двухместной экземпляров. Последние самолеты сняли с вооружения в начале года в пользу более современных F-35 американской Lockheed Martin.