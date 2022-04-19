Советского производства. Румыния готовится передать Украине оружие — СМИ

19 апреля, 18:28
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Отмечается, что это станет возможным благодаря поправке к румынскому законодательству (Фото:InfoTimisoara_ro/Pixabay)

Отмечается, что это станет возможным благодаря поправке к румынскому законодательству (Фото:InfoTimisoara_ro/Pixabay)

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Румыния передаст Украине оружие советского производства, сообщает румынский ресурс Romania Libera.

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«Скорее всего, Украине будет предложено оружие производства бывшего СССР, которым украинские военные прекрасно умеют пользоваться», — сообщает ресурс.

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Отмечается, что это станет возможным благодаря поправке к румынскому законодательству. Чтобы поставить Украине оружие, Минобороны Румынии разработало специальный указ.

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Ранее президент США Джо Байден говорил, что украинские военные используют американское оружие «с потрясающим эффектом». Ввиду этого, США и Украина договорились об очередных поставках вооружения, которое поможет защищать страну от российской агрессии.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Оружие Российская агрессия Румыния Война в Украине

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