Советского производства. Румыния готовится передать Украине оружие — СМИ 19 апреля, 18:28 Цей матеріал також доступний українською Отмечается, что это станет возможным благодаря поправке к румынскому законодательству (Фото:InfoTimisoara_ro/Pixabay)

Румыния передаст Украине оружие советского производства, сообщает румынский ресурс Romania Libera.

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«Скорее всего, Украине будет предложено оружие производства бывшего СССР, которым украинские военные прекрасно умеют пользоваться», — сообщает ресурс.

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Отмечается, что это станет возможным благодаря поправке к румынскому законодательству. Чтобы поставить Украине оружие, Минобороны Румынии разработало специальный указ.

Ранее президент США Джо Байден говорил, что украинские военные используют американское оружие «с потрясающим эффектом». Ввиду этого, США и Украина договорились об очередных поставках вооружения, которое поможет защищать страну от российской агрессии.

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