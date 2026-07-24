В Румынии сообщили, что дрон, сбитый на территории страны, вероятно, был российским шахедом (Фото: REUTERS / Roman Petushkov)

Беспилотник, который 24 июля залетел на территорию Румынии , предварительно был российским Шахедом. Сбить его удалось не сразу.

Об этом заявили представители Министерства обороны Румынии на пресс-конференции в пятницу, 24 июля, сообщает издание Digi24.

По предварительной информации оборонного ведомства Румынии, дрон, залетевший в воздушное пространство страны, был типа Shahed (Герань-2), «который обычно используется российской армией».

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В Министерстве обороны Румынии подчеркнули, что на данный момент не могут «утверждать, что это устройство принадлежит какому-либо государству или что оно было направлено на конкретную цель». Однако там заверили, что дрон не угрожал городам или военным базам.

Также румынские чиновники отметили, что дрон появился в воздушном пространстве Румынии во время атак России на Одесскую область Украины.

Бригадный генерал Георге Максим заявил, что с момента появления дрона в воздушном пространстве Румынии его сопровождали военные самолеты. Сначала беспилотник попытался сбить итальянский самолет, но выпущенная с него ракета не попала в цель «по непонятным причинам». Затем дрон был сбит румынским F-16.

24 июля президент Румынии Никушор Дан сообщил, что утром румынский истребитель F-16 сбил «неизвестный беспилотник», нарушивший воздушное пространство страны. «Эта территория была безлюдной, поэтому пилот смог открыть огонь без какого-либо риска», — пояснил Никушор Дан.

Также 24 июля начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что дрон, залетевший в Румынию, мог быть намеренно направлен на территорию страны НАТО российской стороной.