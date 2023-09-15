Готовы противостоять российской агрессии. Румыния будет сбивать российские дроны в случае угрозы 15 сентября, 21:34 Флаги Румынии и Евросоюза (Фото:István Mihály / Pixabay)

Румыния готова сбивать российские дроны, которые будут представлять для нее «серьезную угрозу».

Об этом заявил заместитель начальника штаба обороны Румынии, генерал Георгица Влад, сообщает Digi 24.

Он уточнил, что Румыния из-за частых российских атак РФ возле границы разместила в районе дельты Дуная около 600 военнослужащих и радиолокационные системы.

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«Мы развернули несколько радаров, у нас активирована система обороны и мы обсудили с союзниками в НАТО решения для того, чтобы противостоять российской агрессии», — сказал генерал.

На вопрос о том, будет ли Румыния применять свою ПВО против российских беспилотников, Георгица Влад не стал этого исключать.

«В зависимости от уровня угрозы мы готовы применить все имеющиеся военные средства для защиты территории Румынии», — сказал генерал.

Падение обломков БПЛА на территории Румынии — что известно

Издание отмечает, что в Румынии третий раз за неделю сообщали об обнаружении фрагментов российского дрона.

В ночь на 4 сентября Россия массированно атаковала шахедами юг Украины. По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО.

6 сентября министр национальной обороны Румынии Ангел Тилвер впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны. В тот же день Бухарест начал расследование и сообщил об инциденте Североатлантическому альянсу. Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал падение обломков «серьезным нарушением суверенитета».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Альянс не видит никаких признаков преднамеренной атаки России на Румынию.

Также 9 сентября в Румынии были обнаружены фрагменты еще одного беспилотника, похожего на те, что используются российской армией. После этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщила, что в Альянсе не считают, что Россия целенаправленно планировала атаковать территорию Румынии.

13 сентября в Румынии снова обнаружили обломки БПЛА в районе сел Нуферу и Виктория после атаки России на Одесскую область.