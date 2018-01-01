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Румыния подтвердила, что заблокировала критическое заявление ЕС по Молдове - NewsMaker

Сегодня, 15:59
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На фото: министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану

В МИД Румынии объяснили, почему заблокировали принятие заявления ЕС с критикой Молдовы.

Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

В Бухаресте считают, что Евросоюз должен непосредственно доносить до Молдовы свою позицию - например, в формате заседаний Комитета по ассоциации ЕС-Молдова.

«Считаем очень важным, чтобы Европейский союз проводил взвешенную, последовательную и прагматичную политику в отношении стран-соседей. Румыния выступает за поддержание постоянного и предметного диалога между ЕС и властями Республики Молдова», — цитирует издание заявление МИД Румынии.

«В сложившихся обстоятельствах Румыния посчитала, что пока не выполнены все условия для принятия выводов совета глав МИД ЕС», — добавили в МИД Румынии.

Напомним, в заявлении ЕС осудил Молдову за признание выборов мэра в Кишиневе недействительными и призвал молдавские власти провести честные и подлинно демократические парламентские выборы в феврале 2019 года. Кроме того, Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с «увеличением числа зарегистрированных случаев давления и запугивания» в Молдове.

Заявление о ситуации в Молдове единогласно одобрили 7 декабря на заседании Совета глав МИД Евросоюза. Окончательно его должны были утвердить 10 декабря, но Румыния и Венгрия выступили против.

Теги:   Румыния Молдова Евросоюз

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