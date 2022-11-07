Руководство республиканцев в Конгрессе за более сильную поддержку Украины, чем Белый Дом — экс-посол США 7 ноября, 15:47 Республиканцы в Конгрессе США даже большие сторонники поддержки Украины, чем Белый Дом, уверен экс-посол США в Украине Джон Хербст (Фото:gur.gov.ua)

Посол США в Украине в 2003—2006 годах Джон Хербст в интервью Радио НВ рассказал, что руководство республиканцев в Конгрессе США за более сильную поддержку Украины, чем Белый Дом.

В интервью Радио НВ Хербст выразил мнение, что после выборов 8 ноября республиканцы будут контролировать Палату представителей. Он добавил, что, по его мнению, республиканцы получат большинство также в Сенате.

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По словам бывшего посла США в Украине, около 75% республиканцев в Конгрессе за поддержку Украины, еще 25% - против. Хербст предположил, что после выборов число республиканцев-противников поддержки Украины может вырасти максимум до 30%, но не больше.

«Поэтому я ожидаю в будущем, через шесть месяцев, что мы будем продолжать посылать громадную помощь Украине — и военную, и экономическую. То, что произойдет дальше, скажем, через два года, после наших президентских выборов, трудно предсказать. Это мой прогноз на следующий год, на следующие два года. Я должен добавить, что руководство республиканцев в Конгрессе выступает за более сильную политику в отношении российской агрессии, поддержки Украины, чем Белый дом», — заявил он также.

4 ноября Минобороны США объявило о пакете помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать 45 чешских танков Т-72, ремонт систем ПВО/ПРО Hawk для включения в следующие пакеты и ремонт 250 БТР М1117. Пакет также включает 1100 дронов Phoenix Ghost и 40 бронированных речных катеров.

По данным Пентагона, администрация президента США Джо Байдена выделила Украине помощь в сфере безопасности на сумму больше 18,9 млрд долларов.

8 ноября 2022 года в США пройдут промежуточные выборы, на которых будут заполняться все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате, а также избираться губернаторы в 39 штатах и территориях страны. В данный момент большинство в Сенате и Конгрессе составляют демократы.

