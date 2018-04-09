Руководство КНДР впервые прокомментировало встречу Трампа и Ким Чен Ына

Руководство Северной Кореи сообщило властям США, что на предстоящей встрече Ким Чен Ына и Дональда Трампа будет обсуждаться частичный либо полный отказ КНДР от ядерного оружия.

Об этом передает Associated Press.

Это заявление стало первым официальным комментарием северокорейских властей о встрече лидеров двух стран. Свою позицию ранее они доносили через представителей Южной Кореи.

Администрация президента США подтвердила, что вела переговоры с представителями КНДР, но не стала называть дату и место их проведения.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын готов обсудить с руководством США сокращение ядерного потенциала КНДР.

Встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти в Пхеньяне либо в столице Монголии Улан-Баторе.

5 марта Ким Чен Ын провел встречу со специальными посланниками из Южной Кореи, которые прибыли в Пхеньян ради урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Пхеньяна.

По словам южнокорейских представителей, КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США. Север дал понять, что откажется от ядерного оружия, если будут устранены военные угрозы в отношении страны, и он получит гарантии безопасности.

Президент Трамп согласился провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.