Глава МИД Австрии не поддержала снятие санкций с России

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что вопрос снятия санкций с России неактуален, поскольку отсутствует прогресс в реализации Минских договоренностей.
Об этом она заявила 25 октября во время выступления в нижней палате парламента Австрии, передает Укринформ.
"На сегодня, к сожалению, мы не видим никаких ощутимых успехов в Минских договоренностях, чтобы добиваться снятия экономических санкций в рамках ЕС", - заявила Кнайсль.
В то же время глава МИД Австрии, которая на своей свадьбе станцевала с президентом России Владимиром Путиным, выступила за улучшение диалога между ЕС и Россией.
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По ее словам, санкции против РФ негативно влияют на экономику Австрии. Она добавила, что экспорт Австрии в Россию сократился на треть из санкционной политики.
Напомним, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал прекратить действие санкций Евросоюза против России.
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