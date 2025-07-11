«Шансы высокие». В США допускают встречу Трампа с Си Цзиньпином

Государственный секретарь США Марко Рубио после встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Куала-Лумпуре (Малайзия) заявил о высокой вероятности проведения саммита между президентом Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином, сообщает Bloomberg .

Рубио назвал переговоры с Ван И «очень конструктивными и позитивными», подчеркнув, что обе стороны демонстрируют сильную заинтересованность в проведении встречи на высшем уровне.

«Шансы на это велики», — сказал он журналистам, отметив, что США и Китай найдут взаимоприемлемую дату для саммита.

В Пекине также положительно оценили переговоры, назвав их «прагматичными и конструктивными». Стороны договорились об углублении коммуникации на всех уровнях, урегулировании разногласий и расширении сотрудничества.

5 июня Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

Инфографика: NV

Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что провел с Си Цзиньпином «очень хороший» разговор, во время которого они обсудили «некоторые тонкости недавно заключенного и согласованного торгового соглашения».

По словам президента США, разговор длился около полутора часов и завершился «очень позитивно для обеих стран».

В апреле 2025 года США ввели пошлины на импорт товаров из большинства стран-партнеров, в пределах от 10% до 49%. Впоследствии действие тарифов было приостановлено на 90 дней для проведения двусторонних переговоров.

Самое острое противостояние произошло между США и Китаем. Обе стороны неоднократно повышали таможенные ставки, которые достигли 145% со стороны США и 125% со стороны КНР. После этого начались переговоры по отдельному торговому соглашению, которые требовали личного участия Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

26 июня 2025 года президент США Дональд Трамп заявил о том, что США подписали торговое соглашение с Китаем и планируют аналогичное с Индией.