Рубио после встречи с Лавровым заявил о необходимости «новых идей» для мира в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио на саммите АСЕАН на Филиппинах, 23 июля 2026 года (Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Марко Рубио после встречи с министром иностранных дел страны-агрессора России Сергеем Лавровым на Филиппинах заявил, что мирные переговоры по Украине потребуют «новых идей» для выхода из тупика. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Маниле в четверг, 23 июля, пишет The Guardian.

По его словам, выдвинутые ранее предложения по мирному урегулированию были «на тот момент неприемлемыми для Украины», а сейчас они «еще менее приемлемы».

«Если мир и наступит, то это произойдет благодаря каким-то новым идеям и концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них в соответствующем контексте и форме, если представится возможность и сложатся благоприятные условия. Мы готовы сыграть в этом позитивную роль», — сказал Рубио.

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Он добавил, что США будут искать компромиссную позицию для обеих сторон.

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп считает развязанную Россией войну в Украине «глупой» и «бессмысленной».

«Мы стремимся к мирному соглашению. Мы хотим, чтобы война закончилась. Мы готовы сыграть любую позитивную роль, какую сможем, чтобы положить конец войне, и для этого потребуется то, с чем смогут согласиться и Россия, и Украина», — добавил госсекретарь США.

Он отметил, что в политике США не произошло никаких изменений, комментируя заявление Лаврова о «недопустимости» дальнейших поставок оружия Украине.

23 июля Марко Рубио и Сергей Лавров провели первую с сентября 2025 года встречу на полях саммита АСЕАН в столице Филиппин — Маниле. Переговоры продлились всего 35 минут и касались, в частности, войны в Украине.

Российские СМИ писали, что Лавров обсудил с Рубио «реальное положение дел» на фронте и заявил о «недопустимости» дальнейших поставок оружия Украине.